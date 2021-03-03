Сбербанк начал прием заявок на льготные кредиты под 3% для бизнеса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сбербанк получил более 50 заявок на 100 млн рублей в первые дни запуска госпрограммы по льготному кредитованию под 3% предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, следует из сообщения банка.

"В Сбербанк начали поступать первые заявки по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Банком принято более 50 заявок на сумму около 100 млн рублей от клиентов в первые дни после объявления о запуске программы", - указано в сообщении.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, кредитная организация ожидает, что программой "ФОТ 3.0" сможет воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей, в которых работает 1,5 млн сотрудников.

"Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в невосстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристического бизнеса", - напомнил он.

В Сбербанке рассчитывают предоставить по этой программе финансирование в размере более 100 млрд рублей.

1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. ФОТ 3.0 придет на смену предыдущей льготной программе ФОТ 2.0 (предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса), действие которой закачивается 1 апреля.