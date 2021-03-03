Продажи летних туров по России превышают докризисные показатели на 30%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Продажи туров по России на лето по акциям раннего бронирования в среднем на 30% превышают показатели докризисного 2019 года, сообщила на онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Акции раннего бронирования в этом году показывают очень красивую картину. Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели и даже превышающих показатели 2019 года. У разных туроператоров по-разному, у кого-то превышает на 50%, у кого-то на 10%, в среднем по рынку мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования выше процентов на 30, чем в 2019 году", - сказала она.

Такая активность прежде всего обусловлена тем, что доступных для массового туризма зарубежных направлений пока мало, а люди боятся оказаться в ситуации прошлого лета, когда номера в самых лучших и комфортных отелях юга России были распроданы, пояснила эксперт. Вторым фактором роста продаж оказались цены на отдых, которые сейчас ниже в среднем на 25%, отметила Ломидзе.

"И все прекрасно понимают, что летом цена вырастет не только на эти 25%, она будет еще выше, потому что все равно остается некая часть людей, которые откладывают на последний момент бронирование по разным обстоятельствам", - сказала исполнительный директор АТОР.

Более 50% продаж по акциям раннего бронирования в России приходится на курорты черноморского побережья, сообщила Ломидзе. В пятерку наиболее часто запрашиваемых направлений вошли Карелия и Бурятия, отметила она. Причем Бурятия стала популярной благодаря запуску чартерной программы "TUI Россия", благодаря чему теперь можно улететь на неделю на Байкал с проживанием и экскурсиями по цене авиаперелета в прежние времена, пояснила исполнительный директор АТОР.