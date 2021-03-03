Матвиенко просит Минфин создать равные условия для зарубежных и российских цветоводов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила замглавы Минфина Алексея Сазанова создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных цветоводов, так как "цены на цветы кусаются". Об этом она сказала в среду на заседании палаты.

"Через несколько дней - 8 Марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины ждут много цветов. Никто не просит какого-то эксклюзива, но [существуют] неравные конкурентные условия для поставщиков зарубежных цветов и для наших цветоводов, которые вложили свои инвестиции, построили теплицы, выращивают цветы и находятся у себя в отечестве в более ущербных условиях. У них было 10% НДС, с января прошлого года подняли до 20%. Зарубежные идут на льготных условиях в страну, что-нибудь же надо придумать", - сказала Матвиенко.

"Создайте равные конкурентные условия с зарубежными поставщиками цветов", - добавила спикер Совфеда, обращаясь к Сазанову.

По словам замглавы Минфина, проблема состоит в том, что через Белоруссию цветы завозятся исходя из заниженной таможенной стоимости. "В настоящее время ФТС работает совместно с ФНС России, также мы в постоянном диалоге с белорусскими коллегами, чтобы возможность завоза цветов через Беларусь с пониженными ценовыми индикаторами пресечь. Соответственно, комплекс мер уже проводится с февраля. Мы надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию", - сказал Сазанов.

Также спикер Совфеда договорилась с Сазановым, что до конца марта будет представлена дорожная карта с перечнем необходимых мер для решения данной проблемы и сроками их принятия. "Вы собираетесь на 8 Марта любимой женщине цветы дарить? Собираетесь. Вот посмотрите отечественные цветы и встретьтесь с цветоводами", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее Матвиенко неоднократно предлагала вернуться к вопросу освобождения от НДС отечественных производителей цветочной продукции. Кроме того, рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение об освобождении от НДС производителей цветочной продукции, если сумма их дохода от реализации товара в совокупности не превышает 1 млрд рублей.