Дорогу в обход Арзамаса планируют достроить в 2023 году

ТАСС, 3 марта. Строительство южного транспортного обхода Арзамаса в Нижегородской области планируют завершить ко второму кварталу 2023 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Длина новой двухполосной дороги составит 9,4 км. Проект предполагает создание двухуровневой развязки, двух кольцевых перекрестков, двух мостов и двух путепроводов. В целом на эти цели планируется за три года направить 3,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

По его словам, для Арзамаса - одного из промышленных центров Нижегородской области - строительство дороги является обеспечением эффективных условий для социального и экономического развития, а также для привлечения инвесторов. Предполагаемый срок окончания работ - второй квартал 2023 года.

В пресс-службе отметили, что главное управление автомобильных дорог области начало процедуру по выбору подрядчика для строительства объекта. "Строительство магистрали является очередным этапом развития паломническо-туристического кластера Арзамас - Дивеево - Саров", - добавил Никитин.

В свою очередь мэр Арзамаса Александр Щелоков отметил, что транспортный обход позволит разгрузить дороги города, улучшит транспортную ситуацию и повысит уровень комфорта жителей.

Проект создания паломническо-туристического кластера Арзамас - Дивеево - Саров реализуется при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов.