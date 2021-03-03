Цена стопки блинов для жителей Москвы и области выросла за год чуть более чем на 3%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Стоимость приготовления стопки блинов по ГОСТу для жителей Москвы и Московской области выросла за год чуть более чем на 3%, подсчитали к Масленице эксперты Главного управления Банка России по ЦФО.

"Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной - 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области", - говорится в сообщении ГУ ЦБ.

Отмечается, что в основном на стоимости главного блюда Масленицы сказался рост цен на сахар (по сравнению с январем 2020 года) из-за засухи и низкого урожая в прошлом году. "Также серьезно подорожала мука - здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась - сказалась конкуренция на прилавках магазинов", - отмечается в сообщении.

Одни из самых популярных блинов - со сгущенкой, обойдутся в 232 рубля для жителей Москвы, а для Подмосковья - в 225 рублей.

Также в лидерах гастрономических предпочтений - блины с мясом, московская семья потратит на них 289 рублей (прирост цен составил 3,3%). Для подмосковных семей расходы составят 273 рубля (прирост цен - 4,8%). На это повлиял рост стоимости мяса из-за подорожания импортных компонентов кормов (сказалось снижение курса рубля в предыдущие месяцы).

В январе 2021 года, по данным ЦБ, в Москве годовая инфляция составила 4,3%, а в Московской области - 5%. "Блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию. Банк России ожидает, что по итогам текущего года цены вырастут на 3,7-4,2%, и в дальнейшем инфляция останется вблизи 4%", - указывает регулятор.