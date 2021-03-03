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Цена на нефть Brent растет перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+

Рост составляет 2,38% к уровню закрытия предыдущих торгов

ТАСС, 3 марта. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 2,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $64,19 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, некоторые страны выступают за продление действующего уровня сокращения добычи и в апреле.

Министры стран ОПЕК+ в среду соберутся в онлайн-формате в узком составе для обсуждения вариантов действий на рынке нефти в апреле.

По данным источников ТАСС, наиболее вероятным вариантом все же остается восстановление добычи на 1,5 млн баррелей в сутки в апреле. Министры мониторинга по итогам встречи должны вынести рекомендацию по действиям в апреле, которую на встрече в четверг, 4 марта, министры ОПЕК+ рассмотрят уже в полном составе.

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