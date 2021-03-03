"Газпром" ожидает летом повышенного спроса на газ в ЕС из-за резкого падения запасов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе к 1 марта упали до 36%, отборы газа из хранилищ на 41,5% выше, чем было закачано при подготовке к зиме. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"По данным Gas Infrastructure Europe, к 1 марта объемы газа в европейских ПХГ упали до 36%. Отобрано 59 млрд куб. м газа - на 41,5% больше, чем закачано при подготовке к зиме", - сообщил холдинг.

Несмотря на завершение календарной зимы, отбор газа из хранилищ продолжится еще в течение месяца, считает "Газпром". "Все это предопределяет дополнительный спрос на газ в Европе летом в период закачки", - говорится в сообщении.

"Газпром" отметил, что в хранилищах Германии и Нидерландов осталось 30% запасов газа, Франции - 23%. Эти страны входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе.

Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья в январе - феврале 2021 года вырос на 32,9% в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года - до 34,5 млрд куб. м. В частности, увеличились поставки в Германию (на 32,9%), Турцию (на 52,9%), Италию (на 64%), Венгрию (на 85%), Францию (на 26,7%), Польшу (на 36%), Болгарию (на 56,5), Сербию (на 52,2%), Румынию (на 54,5%) и Грецию (на 27,3%). Турция в феврале более чем вдвое увеличила закупку газа у "Газпрома" к февралю прошлого года.