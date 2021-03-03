Российские нефтяники обсуждают расширение участия в проектах в Ираке

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ обсуждает с иракскими коллегами расширение списка российских нефтегазовых компаний, которые могут работать в Ираке. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов по итогам встречи в Москве с иракским коллегой Ихсаном Абделем Джабером.

"Сотрудничество наших компаний в Ираке продвигается успешно, и сегодня мы на переговорах обсуждали расширение взаимодействия, усиление его, снятие разногласий, которые сегодня имеются. В том числе обсуждали вопросы участия других компаний, кроме тех, которые там уже работают, которые проявляют интерес к реализации проектов в нефтегазовой сфере", - сказал он.

В числе крупных компаний, работающих в Ираке, Шульгинов назвал "Лукойл" и "Газпром нефть".

Встреча российской и иракской делегаций 3 марта прошла в павильоне "Нефть", который "Лукойл" восстановил на ВДНХ.

"Лукойл" работает в Ираке с 2014 года, добывая на месторождении "Западная Курна - 2". "Западная Курна - 2", расположенное на юге Ирака, является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей. В 2016 году компания открыла в Ираке месторождение Эриду - самое крупное из обнаруженных в Ираке за последние 20 лет. В настоящее время компания реализует второй этап освоения месторождения, который предусматривает выход на полку добычи в 800 тыс. б/с к 2025 году.