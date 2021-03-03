Создание крымско-сирийской судоходной компании поможет обеспечивать продуктами Арктику

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Создание государственной крымско-сирийской судоходной компании позволит обеспечивать жителей российской Арктики свежими продуктами, в том числе цитрусовыми, из Сирии. Об этом в среду на пленарном заседании VI Международной конференции "Арктика - 2021" сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

В ноябре 2019 года Мурадов сообщал ТАСС, что власти Крыма через пять месяцев намерены создать совместную с Сирией судоходную компанию для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Сирии и Крыма.

"Крымом надо активно пользоваться как южными морскими воротами России в интересах Арктики - это тоже один из главных факторов. <…> Сейчас если вы нам поможете грузопотоком, о котором я говорю, мы создадим и судоходную крымско-сирийскую компанию государственную и будем <…> за двое суток привозить все необходимое, свежее и нужное из Сирии. Прекрасные есть варианты: сирийское, например, оливковое масло в два раза дешевле чем то, что мы покупаем на других рынках Средиземноморских государств", - сказал он.

Мурадов отметил, что в настоящее время Сирия и Крым тесно сотрудничают. "Мы создали <…> совместные структуры, и, если российские предприятия боятся напрямую работать с Сирией и говорят, что боятся попасть под санкции западные, то через Крым работать с Сирией никакой проблемы нет. У нас Крымско-Сирийский торговый дом, государственная организация создана", - добавил Мурадов.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона на международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.