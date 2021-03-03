"Норникель" выведет из эксплуатации аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике

НОРИЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. "Норникель" принял решение вывести из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике, где произошло обрушение и погибли трое рабочих. Об этом в среду сообщил журналистам президент компании Владимир Потанин.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

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"Мы приняли решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков <...> с целью исключения повторения такого рода аварий", - сказал Потанин.

20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.