Потанин заявил, что сроки реализации "серного проекта" "Норникеля" не изменятся

НОРИЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Компания "Норникель", несмотря на отставание, к 2022 году запустит "серный проект". Отставание от сроков составляет до шести месяцев, сообщил в среду журналистам президент компании Владимир Потанин.

"По разным элементам "серного проекта" есть отставание от трех до шести месяцев, но коллеги, которые занимаются этим проектом, предоставили дееспособный план, который позволяет догнать отставание за счет дополнительного привлечения работников и через усиление подрядных организаций. Есть ряд технических решений, которые позволяют монтировать оборудование заранее и привозить его сюда. Различного рода оптимизационные мероприятия позволяют нам говорить о том, что к концу 2022 года, как и планировали, проект должен приступить к работе, а в течение 2023 года выйти на свои мощности и обеспечить улавливание серы, как и было заявлено", - сказал Потанин.

Он отметил, что в июне в компании пройдет заседание инвесткомитета, на котором планируется старт и по проекту на медном заводе.

"Это вторая часть наших обязательств, которая должна свершиться к 2025 году, она будет инициирована в ближайшие месяцы. Несмотря на объективные трудности прошлого года, мы привержены экологической повестке и подтверждаем обязательства по превращению Норильска в чистый город и компании - в зеленую. Ход работ, которые развернуты, позволяет говорить, что наши планы реальны", - отметил Потанин.

Он уточнил, что на "серный проект" будет направлено порядка 250 млрд рублей, а отставание от сроков сложилось из-за того, что компания не могла развернуть вахтовые поселки в 2020 году. Потанин также сообщил, что посетил один из вахтовых поселков северного проекта и удовлетворен качеством условий для работников.

"Серный проект" - проект по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала "Норникеля". Это крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации "Норникель" планирует сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 85%. Объем инвестиций - около 250 млрд рублей.