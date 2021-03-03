"Атомэнергомаш" отгрузил завершающую партию оборудования для АЭС "Руппур"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш" - отправил в Бангладеш последний комплект крупногабаритных изделий для второго энергоблока АЭС "Руппур". Об этом говорится в сообщении "Атомэнергомаша".

В Бангладеш были отгружены четвертый сепаратор-пароперегреватель СПП-1200 и второй подогреватель высокого давления ПВД-К-5. Оборудование изготовил и отгрузил "ЗиО-Подольск" (входит в "Атомэнергомаш").

Сепаратор-пароперегреватель предназначен для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор массой 41 т, пароперегреватель первой ступени (вес аппарата 86 т), а также пароперегреватель второй ступени (весом 105 т). Подогреватели высокого давления ПВД-К-5 - элементы машинного зала атомной станции. Это крупногабаритное изделие длиной свыше 11 метров и весом 120 тонн, выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счет охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины.

Общий вес отгруженной продукции составил 350 тонн.

"Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС "Руппур" с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС "Руппур" проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.