CFO Qiwi Павел Корж покинет должность спустя четыре месяца после назначения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Финансовый директор Qiwi Павел Корж 2 апреля покинет должность, на которую он был назначен в декабре 2020 года, говорится в сообщении компании.

Как отмечают в Qiwi, уход Коржа не связан с какими-либо разногласиями в компании, а происходит по личным причинам. Его место в качество исполняющего обязанности CFO займет Елена Никонова, которая сейчас является заместителем финдиректора по финансовой отчетности.

В качестве исполняющего обязанности CFO Никонова будет подчиняться непосредственно главному исполнительному директору Qiwi Борису Киму, пока не будет найдена постоянная замена.

В Qiwi Корж пришел в августе 2020 года, заняв должность финдиректора банка Qiwi. До прихода в компанию он занимал должности финансового директора в маркетплейсах Ozon и Wikimart.

Никонова присоединилась к Qiwi в 2010 году в качестве замруководителя департамента МСФО, в 2019 году была назначена на должность заместителя финансового директора по финансовой отчетности.