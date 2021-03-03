Минэкономразвития рассчитывает на отмену защитной меры ЕС в отношении импорта стали

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ следит за процессом пересмотра Еврокомиссией специальной защитной меры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции и планирует принять участие в процедуре пересмотра данной меры, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития России внимательно следит за процессом пересмотра Еврокомиссией специальной защитной меры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции. Он напрямую затрагивает интересы российских металлургов - экспортеров стали, которые находятся в невыгодном положении в результате действия этой меры", - отмечает директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович, слова которой передает пресс-служба.

По ее словам, Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с европейскими коллегами, чтобы снять подобные барьеры. "Совместно с заинтересованными органами власти и российскими металлургами примем полноценное участие в процедуре пересмотра меры, в том числе оперативно организуем консультации с представителями Еврокомиссии, чтобы донести до коллег соответствующие аргументы", - отмечает Щур-Труханович.

Она добавляет, что Минэкономразвития представит в Еврокомиссию письменные комментарии с подробной аргументацией о необоснованности продления меры и ее ущерба для всех участников внешнеэкономической деятельности.

"Обсудим этот вопрос на всех возможных площадках как в двустороннем формате, так и на площадке ВТО. Рассчитываем, что по итогам пересмотра защитной меры она будет отменена, что послужит общим интересам российского и европейского бизнеса, а также придаст импульс взаимной торговле", - подчеркивает директор департамента.

Как отмечают в Минэкономразвития, Еврокомиссия решила начать пересмотр специальной защитной меры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции. Мера была введена 31 января 2019 года в форме импортных тарифных квот и должна действовать до 30 июня 2021 года. В случае превышения тарифной квоты в отношении продукции взимается дополнительная пошлина в размере 25%.