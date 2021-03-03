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Минфин Великобритании прогнозирует рост ВВП на 4% по итогам 2021 года

Министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что в 2022 году рост составит 7,3%

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании прогнозируют, что ВВП страны по итогам 2021 года вырастет на 4%, в 2022 году рост составит 7,3%. С таким заявлением в среду выступил министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак, представляя в парламенте проект бюджета на предстоящий финансовый год, который охватывает период с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

"Экономика Великобритании вернется к показателям, которые были до пандемии, в середине 2022 года - на шесть месяцев раньше, чем прогнозировалось ранее. Согласно оценкам Бюро по бюджетной ответственности (ORB), ВВП страны вырастет на 4% в 2021 году и на 7,3% в 2022 году. В 2023 году рост составит 1,7%, в 2024 году - 1,6%, а в 2025 году - 1,7%", - отметил глава ведомства.

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