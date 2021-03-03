MacDonald's в России перейдет на новый дизайн упаковки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. MacDonald's в России до конца года изменит дизайн упаковки основных блюд, стаканов и пакетов навынос. Об этом говорится в сообщении.

"MacDonald's начинает внедрять новый дизайн упаковок в России. Плавный переход начнется с середины марта", - сообщили в компании. Переход завершится к концу 2021 года. Изменения коснутся всей линейки продуктов основного прилавка, в том числе стаканов и пакетов навынос.

Так, в оформлении упаковки больше не будет ярких цветов, при этом, как отмечают в компании, в оформлении новой упаковки MacDonald's будут использованы "близкие к природным цвета": цвет охры, желтый, коричневый, салатовый, сиреневый и белый.

"Таким образом компания заявляет о своей приверженности принципам рационального природопользования и сбалансированного питания. Это направление остается актуальным, но при этом простота и смелость, присущие новому дизайну, отражают готовность MacDonald's меняться в соответствии с пожеланиями посетителей и современными тенденциями", - отмечает компания.

Новая упаковка, как и вся продукция MacDonald's, будет производиться с заботой об окружающей среде. Компания уже отказалась от использования пластиковых пакетов в пользу 100% быстроразлагаемых бумажных пакетов: они изготавливаются из целлюлозы с добавлением макулатуры, что минимизирует вред природе. В 2020 году благодаря переходу на стаканы с чуть более тонким слоем компании удалось снизить количество используемого сырья, а соответственно и отходов на 100 тонн. В 2019 году был запущен пилотный проект, в рамках которого в предприятиях в Москве и Туле были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора для направления на дальнейшую переработку.

MacDonald's в России - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 780 предприятий в 60 субъектах РФ.