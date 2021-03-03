Регоператоры могут получить около 8 млрд рублей на утилизацию отходов в 2021 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госкомпания "Российский экологический оператор" (РЭО) планирует в 2021 году выделить около 8 млрд рублей региональным операторам на увеличение мощностей по обработке и утилизации отходов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе РЭО.

"Российский экологический оператор" в настоящее время формирует базу инвестиционных проектов. В высокой степени готовности находятся 45 проектов в 18 регионах. В 2021 году планируется выделение финансирования в объеме около 8 млрд рублей, что позволит создать мощности на 3,1 млн тонн обработки и 1,5 млн тонн утилизации отходов", - рассказали в компании.

Там также уточнили, что отбор инвестиционных проектов для господдержки начнется с апреля.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.