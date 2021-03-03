ЦБ порекомендует брокерам наносить идентифицирующий QR-код на рекламную продукцию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк России планирует рекомендовать участникам финансового рынка, в том числе брокерам и НПФ, размещать QR-код на рекламно-информационной продукции, говорится в разосланном регулятором письме саморегулируемым организациям, с текстом которого ознакомился ТАСС. Размещение QR-кодов на рекламе финкомпаний необходимо для удаленной идентификации клиентами участников рынка и возможности проверить финкомпанию в справочнике ЦБ.

Само положение о предоставлении информации в виде ссылки на сведения в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России предлагается внести во внутренние стандарты саморегулируемых организаций (СРО). "Участник финансового рынка, член СРО, может самостоятельно сформировать QR-код, осуществив поиск по своим реквизитам в Справочнике финансовых организаций", - сказано в письме.

Ранее на сайте регулятора сообщалось, что теперь бланки лицензий, свидетельств и других разрешительных документов (подтверждающих право организации предоставлять услуги на финансовом рынке), которые выдает Банк России, будут содержать QR-коды. Дополнительных комментариев о рекомендациях по размещению таких ссылок в ЦБ не предоставили.

В СРО НФА (Национальная финансовая ассоциация) и НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) подтвердили получение письма, отметив, что вопрос находится в стадии обсуждения, и от дальнейших комментариев пока отказались.

В свою очередь, в НПФ "Сафмар" полагают, что возможность считать QR-код и проверить данные о финансовой организации через официальный сервис Банка России - это нужная процедура для клиентов. "Они смогут заранее убедиться в легальности работы организации и получить дополнительную информацию. К тому же это можно сделать удаленно и быстро. Все это позволит повысить доверие к финансовым организациям со стороны граждан и на первичном уровне защитить от мошенников", - пояснили там напомнив, что не так давно корпоративные сайты НПФ в "Яндексе" получили особые марки ЦБ, удостоверяющие их официальный статус.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий добавил, что это дополнительный и логичный шаг в сторону упрощения выбора финансовых компаний, облегчения проверки их надежности. "В целом технология QR активно используется во всем мире, в том числе для удобного и быстрого перехода клиента к интересующим его продуктам и услугам", - отметил он.