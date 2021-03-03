Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 2-5 июня 2021 года, сообщает "Росконгресс".

"С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандейминого перелома" и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года", - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения СOVID-19, которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.

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