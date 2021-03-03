"Полюс" купит у "Росгеологии" по 75% в двух компаниях в Красноярском крае

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Полюс" приобретет у "Росгеологии" по 74,99% в двух проектных компаниях в Красноярском крае за 200 млн рублей (около $2,7 млн), говорится в совместном заявлении компаний.

"Эти компании владеют лицензиями на проведение геологического изучения (включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых) в пределах Марокского рудного поля и Петропавловской площади, которые соответственно расположены в Северо-Енисейском и Мотыгинском районах Красноярского края", - отмечается в сообщении.

Обе площади расположены вблизи действующего рудника "Полюса" - Олимпиада.

"Полюс" также получил колл-опционы на выкуп оставшихся долей "Росгеологии" в проектных компаниях.

"Выкуп может произойти по результатам геологического изучения на соответствующих участках недр после постановки запасов на государственный баланс", - указывается в сообщении.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В 2020 году компания произвела порядка 2,8 млн унций золота.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.