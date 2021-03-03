США проинформировали Германию о включении немецких фирм в черный список

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Американская сторона проинформировала Берлин о включении трех зарегистрированных в Германии компаний в список Минторга США, предусматривающий в отношении них особые меры экспортного контроля. О санкциях при этом речи не идет, заявил в среду ТАСС представитель МИД ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать включение немецких фирм ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie в черный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

"Американская сторона проинформировала нас о том, что в связи с мерами США включит в так называемый Entity List (список юрлиц) три зарегистрированных в Германии компании. При этом речь идет не о санкционном списке, но о мере в рамках экспортного контроля", - заявили в МИД ФРГ.

Представитель ведомства утверждал, что в Берлине приветствуют "скоординированные трансатлантические усилия, нацеленные на то, чтобы РФ соблюдала свои международные обязательства, в том числе обязательные с юридической точки зрения требования Конвенции о запрещении химического оружия". В то же время в МИД ФРГ не уточнили, в связи с чем немецкие компании попали в поле зрения американцев.