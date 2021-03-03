Объем предложения на вторичном рынке жилья в Москве за год сократился на 19%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объем предложения на вторичном рынке жилья в старой Москве сократился на 19% по сравнению с февралем 2020 года. На этом фоне цена одного квадратного метра за год поднялась на 18,6%, сообщила в среду пресс-служба агентства "Инком-недвижимость".

"На "вторичке" столицы усиливается дефицит предложения. За год экспозиция квартир сократилась на 19,2%, с учетом прочих объектов (комнат и долей) - на 20,4%. По итогам нынешнего февраля число квартир, экспонируемых на вторичном рынке, изменилось незначительно - оно выросло на 0,8%", - говорится в сообщении.

Такую динамику риелторы объясняют высоким ростом активности покупателей в прошлом году. Причем увеличилась доля инвесторов, которые приобретали недвижимость для сохранения и вложения своих сбережений. Если годом ранее на вторичном рынке старой Москвы только 7% сделок относились к категории условно инвестиционных, то к нынешнему моменту их доля возросла вдвое - до 14%, отметили в компании.

По подсчетам аналитиков, средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке в сравнении с февралем прошлого года поднялась на 18,6%, а за месяц - на 1,7%.

Как считают в "Инком-недвижимости", на этом фоне некоторые потенциальные продавцы пока откладывают сделку, так как надеются на дальнейшее удорожание недвижимости.