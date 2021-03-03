Эксперты прогнозируют ускоренный рост рынка облачных технологий в ближайшие 5 лет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международный рынок облачных технологий продолжит ускоренное развитие в течение следующих пяти лет за счет продолжающегося внедрения инновационных продуктов в бизнес-инфраструктуру. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании SberCloud, входящей в экосистему "Сбера".

"Согласно экспертной оценке SberCloud и в соответствии с большинством опубликованных в 2020 году аналитических отчетов, устойчивый и быстрый рост облачного рынка продлится, как минимум, ближайшие 5 лет, а некоторые эксперты считают, что рынок облачных услуг будет расти быстрыми темпами до 2028 года", - приводит пресс-служба компании слова технического директора (СТО, Chief Technology Officer) SberCloud Федора Прохорова, который выступил с оценкой рынка облачных технологий на ежегодной конференции Huawei 2021 - Moscow Partner Conference, проходящей в Москве.

Среди ключевых факторов роста Прохоров назвал стремление бизнеса использовать преимущества облачных решений, к которым относятся гибкость, масштабируемость и экономическая эффективность, что повышает конкурентоспособность компаний.

"Чем глубже бизнес будет переносить свои ИТ-системы в облако, тем больше конкурентных преимуществ он получит. От простой экономии на капитальных и операционных расходах и масштабируемости при использовании IaaS ("инфраструктура как услуга" - прим. ТАСС) до cloud-native архитектуры (приложения и сервисы, созданные для работы в облачной среде - прим. ТАСС), быстрой проверки маркетинговых гипотез, разработки и вывода на рынок новых продуктов и услуг с помощью платформенных облачных сервисов (PaaS) и даже таких сервисов как AIaaS ("искусственный интеллект как услуга"), например, как ML Space от SberCloud", - приводит пресс-служба компании слова Прохорова.

Компания SberCloud (ООО "Облачные технологии") - облачная экосистемная платформа "Сбера". Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера "Кристофари" - самого мощного вычислительного кластера России. Так, платформа SberCloud.Advanced сегодня насчитывает более 50 облачных продуктов, которые обеспечивают решение различных задач для бизнеса и корпораций.