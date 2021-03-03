Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют до 2,5 млрд рублей

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Краснодарского края будет докапитализирован с 2 млрд до 2,5 млрд рублей в июне 2021 года. В следующем году его планируется увеличить до 5 млрд рублей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале в среду.

"В планах докапитализировать фонд развития промышленности с 2 млрд до 2,5 млрд рублей уже в июне. А в 2022 году довести до 5 млрд. Фонд развития бизнеса входит в десятку самых эффективных в стране. Его капитализация составит 1,1 млрд рублей", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что в период пандемии Фонды развития промышленности, бизнеса и микрофинансирования стали действенными инструментами для сохранения количества работников, занятых в малом бизнесе. По словам губернатора, в прошлом году промпредприятия, которые воспользовались краевыми мерами поддержки, перечислили в бюджет 1,2 млрд рублей налогов.

В пресс-службе администрации Краснодарского края также добавили, что в восьми муниципалитетах региона в этом году появятся центры поддержки предпринимательства. На базе этих центров начинающие бизнесмены смогут получить бесплатные консультации по ведению бизнеса, информацию о действующих в крае мерах поддержки. На сегодня такие центры уже действуют в 36 городах и районах.

"В 2017 году к нам обратился человек с бизнес-идеей продавать качественные продукты питания, выращенные на собственном подворье. Начинающему бизнесмену оказали консультацию по началу ведения бизнеса, помогли разработать бизнес-план, фирменный стиль. Все сложилось успешно, в итоге предприниматель в 2020 году оформил и продал свою франшизу", - цитирует пресс-служба исполнительного директора фонда Елену Пистунову.

В конце октября сообщалось, что власти Краснодарского края зафиксировали рост объемов промышленного производства в регионе на 2,2% за девять месяцев 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.