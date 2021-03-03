Кодами маркировки в России снабдили более 91 млн единиц молочной продукции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские производители молочной продукции снабдили кодами маркировки более 91 млн товаров, из них более 6,5 млн уже введены в оборот. Об этом сообщил в среду руководитель товарной группы "Молоко" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Алексей Сидоров.

В России создается государственная информационная система цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак", ее оператором является ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства. Обязательная маркировка уже введена для ряда товарных групп, в молочной отрасли под нее первыми попадут с 1 июня 2021 года мороженое и сыры.

"Выдано более 91 млн кодов, более 6,5 млн кодов с товарами введены в оборот, выведены через контрольно-кассовую технику 5 тыс. 879 единиц продукции", - сказал Сидоров на заседании проектно-экспертной группы по маркировке молочной продукции, которую провел ЦРПТ в онлайн-формате.

Сидоров также сообщил, что в системе маркировки зарегистрированы 10 тыс. 626 предприятий молочной отрасли, из них 1 тыс. 160 производителей, 233 импортера, 1 тыс. 249 оптовых компаний и 9 тыс. 279 компаний розничного звена. Он добавил, что в системе зарегистрировались около 27% участников оборота мороженого и около 40% участников оборота сыров.

По словам главы департамента системы маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерины Приезжевой, к процессу подготовки к нанесению кодов маркировки на упаковку молочной продукции уже подключились 188 типографий, в настоящее время они находятся в разной степени готовности.

"10 типографий полностью готовы к печати кодов маркировки промышленным способом, в марте завершают оснащение еще 24 типографии - значит, до 1 апреля будут полностью готовы 34 типографии. В течение апреля завершат оснащение еще 20 типографий, в мае - 15. Таким образом, в совокупности к 1 июня полностью будут оснащены и готовы печатать код в промышленном масштабе 69 типографий", - сообщила Приезжева на заседании проектно-экспертной группы.