"Аэрофлот" перейдет на электронные накладные для грузоперевозок по России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" первым в стране начал переход к электронным накладным для грузоперевозок на внутренних линиях, система уже начала действовать на маршруте из московского аэропорта Шереметьево во Владивосток. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании.

"Электронная накладная e-AWB введена при перевозках грузов из Москвы во Владивосток, впервые в стране на внутренних маршрутах", - сказали в пресс-службе.

В "Аэрофлоте" отметили, что первые доставки, оформленные при помощи e-AWB и без использования классической бумажной документации были отправлены 1 марта и выполнены успешно. В пресс-службе подчеркнули, что внедрение системы стало еще одним шагом по внедрению цифровых технологий в сегменте доставки грузов.

Нововведение позволяет отказаться от физического перемещения бумажных документов и перейти от последовательной цепочки операций при наземном обслуживании к параллельной. "То есть несколько производственных участков выполняют операции с грузовыми документами одновременно, что существенно снижает стоимость наземного обслуживания и сокращает необходимое для него время", - подчеркнули в пресс-службе.

С мая 2016 "Аэрофлот" уже ввел электронное предварительное информирование таможенных органов о грузах, перемещаемых через границу России международными рейсами. "Одновременно с этим осуществлен полный переход с "бумаги" на "цифру" при подаче сводных таможенных деклараций на воздушное судно, двигатели, коммерческую загрузку, включающую в себя пассажиров, груз и почту, а также припасы, топливо, предметы торговли на борту", - пояснили в пресс-службе. Как ожидается, в перспективе перевозчик расширит перечень маршрутов, на которых будет поэтапно внедрена система e-AWB.

Электронные накладные начали внедряться Международной ассоциацией воздушного транспорта в 2010 году, с 2019 года e-AWB стал основной формой договора международных грузоперевозок.