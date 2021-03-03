DiDi планирует в 2021 году охватить более 100 городов России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Китайский агрегатор такси DiDi намерен в 2021 году в несколько раз увеличить число городов присутствия в России - до более чем 100. Об этом в интервью ТАСС заявил операционный директор DiDi в России Даниил Петин.

"Одной из своих главных задач мы в DiDi видим развитие своего сервиса в регионах России, обладающих высоким потенциалом для улучшения условий городской мобильности. Так, в 2021 году мы планируем охватить более 100 российских городов, при этом цель DiDi - не достижение определенной доли на рынке, а создание выгодного предложения для пассажиров, водителей и партнеров", - рассказал Петин.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то они входит в планы DiDi, однако на данный момент компания не готова говорить о конкретных датах запуска сервиса в этих городах, отметил Петин.

В целом DiDi отмечает высокий потенциал российского рынка, поскольку в стране созданы благоприятные условия для развития бизнеса пассажирских перевозок, считает Петин. "Например, значительный уровень распространения интернета, продолжающийся рост индустрии такси, разработка законодательных и государственных инициатив, способствующих цифровой трансформации различных отраслей и развитию технологических инноваций", - перечислил он.

Более 2 млн пользователей

Также Петин рассказал, что с момента запуска DiDi в России сервисом воспользовалось уже более 2 млн человек, совершив более 11 млн поездок. Кроме того, в том числе за счет самой низкой комиссии на рынке (9,5-12%) к сервису уже подключились более 116 тыс. водителей из 4 тыс. таксопарков, и эта цифра продолжает расти, добавил операционный директор сервиса в России.

"Мы понимаем, как важно для пассажиров такси чувствовать себя в безопасности во время поездок, поэтому это направление развития сервиса стало для нас одним из приоритетных с самых первых дней работы на российском рынке. Специалисты службы поддержки DiDi готовы помочь пассажирам в режиме 24/7 как в чате в самом приложении, так и по телефону. Для экстренных случаев в приложении есть кнопка SOS, а все водители перед подключением к сервису проходят тщательную проверку и участвуют в специально разработанных тренингах", - отметил он.

С точки зрения безопасности во время пандемии коронавируса, DiDi информирует водителей и таксопарки обо всех требованиях безопасности, предъявляемых органами власти, а также планирует в ближайшее время ввести ряд новых мер для ограничения распространения коронавируса, подчеркнул Петин. Например, в приложении водители DiDi будут получать напоминание об обязательном ношении маски во время выполнения заказа, там же будет добавлена ежедневная статистика по ситуации с коронавирусом в тех городах, где работает DiDi.

"Мы ощущаем себя частью местных сообществ и намерены оказывать дополнительную поддержку городам в борьбе с COVID-19, например предоставляя бесплатные поездки или поездки со значительными скидками для медиков", - резюмировал он.

DiDi в России

DiDi запустился в России 25 августа 2020 года. Первым городом, где появился сервис, стала Казань. По данным компании, за два месяца работы в Казани DiDi стал вторым по величине сервисом по заказу поездок с постоянно растущей базой пользователей, водителей и партнеров-таксопарков.

С 24 ноября сервис заработал еще в 15 городах Поволжья и Центрального региона России: в Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах.