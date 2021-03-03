Dodo Brands планирует выйти на IPO в 2024 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Компания Dodo Brands, которая развивает в России три бренда ("Додо пицца", "Дринкит" и "Донер 42") планирует провести первичное публичное размещение акций в начале 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выход на IPO является частью "Плана 333" - глобальной стратегии компании на ближайшие три года, в рамках которой Dodo Brands намерена развивать три бренда и достигнуть не менее $30 млн EBITDA в 2024 году", - говорится в сообщении. В 2022 году Dodo Brands планирует провести выпуск рублевых облигаций на Московской бирже или привлечь инвестиции от финансового инвестора.

Основатель Dodo Федор Овчинников уточнил в Telegram, что в результате IPO компания планирует привлечь от $50 о $100 млн инвестиций. "Инвестируем полученные в ходе IPO средства в дальнейшее развитие бизнеса в России, в Китае, Великобритании и в других странах мира, в технологии, в команду, в построение инновационной открытой глобальной потребительской компании из России", - отметил он.

За три года Dodo Brands намерена увеличить общую выручку сети более чем в два раза, и преодолеть отметку в 60 млрд рублей в 2023 году. "Ключевым фокусом компании в ближайшие годы будет развитие источников будущего роста - крупных международных рынков (Китай и Великобритания) и новых ресторанных концепций ("Дринкит" и "Донер 42"). Через три года, к моменту выхода на IPO, новые концепции преодолеют отметку в 100 точек каждая, а на международные рынки придется не менее 10% от общей выручки сети. Это станет подтверждением успешной трансформации компании из преимущественно российской монопродуктовой в международную мультибрендовую франчайзинговую платформу", - сообщили в компании.

О компании

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников является контролирующим акционером компании с долей в 43% и голосующей долей в 70%. Более 15% акций компании получили сотрудники в рамках опционной программы: акции или опционы есть у более чем 50 сотрудников Dodo Brands. Оставшаяся часть компании принадлежит частными инвесторам.

Ключевой бренд компании - "Додо пицца" - насчитывает более 680 заведений в 14 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы. В 2020 г. выручка сети выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом и составила 25,72 млрд рублей ($356 млн, а динамика в долларах - +14%).