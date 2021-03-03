"Норникель" и ФАДН подписали соглашение о поддержке коренных народов севера

НОРИЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" и Федеральное агентство по делам национальностей подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Документ направлен на поддержку коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщил журналистам в среду руководитель агентства Игорь Баринов.

"Развитие Арктики является одним из приоритетов развития нашей страны, этому уделяется огромное внимание. Но очень важно, чтобы за таким вот промышленным развитием Севера РФ мы не забыли про людей, которые исконно проживают здесь и ведут традиционный образ жизни. Подобное соглашение должно внести баланс между промышленным освоением и в то же время сохранением той неповторимой природы русского севера и неповторимого сурового образа жизни, который они ведут", - сказал Баринов.

В свою очередь вице-президент компании Андрей Грачев отметил, что предыдущее соглашение с агентством было подписано в декабре 2018 года, но за это время был принят ряд стратегических документов, которые определяют новые подходы развития Арктики с учетом потребностей коренных малочисленных народов. В рамках соглашения компания и агентство планируют проведение Международного Саммита лидеров коренных народов Арктики, участие представителей коренного населения из регионов присутствия компании в работе международных площадок по правам КМНС, реализацию проекта "Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии".

Также компания приступает к совместному планированию развития инфраструктуры, промыслов и экономики общин КМНС, созданию новых производств, основанных на традиционном природопользовании. Ранее сообщалось, что компания в течение пяти лет выделит 2 млрд рублей на поддержку коренных малочисленных народов севера на Таймыре. Средства выделяются в рамках программы помощи и развития КМНС, перечень проектов которой был сформирован при непосредственном участии представителей коренных народов.