Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения переменных ставок по кредитам

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Такой пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания о ситуации в банковской сфере.

"В целях ограничения возможных рисков для заемщиков - физических лиц обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", - указано в перечне.

Поручение дано правительству совместно с Банком России. Срок исполнения установлен до 15 июля 2021 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ считает необходимым ввести законодательное регулирование плавающих ставок по кредитам для физлиц и изучает международный опыт. Набиуллина подчеркивала, что клиенты банков могут недооценивать свои риски на фоне возможности повышения процентной ставки по кредиту.

Кроме того, Путин поручил правительству и ЦБ до 1 сентября разработать меры по снижению негативного влияния на экономику РФ падения спроса на активы с высокими климатическими рисками.

"Разработать план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния на экономику и финансовые рынки Российской Федерации вследствие сокращения спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими климатическими рисками и обеспечить его реализацию", - отмечается в документе.

Доклад о реализации поручения должен быть подготовлен к 1 сентября 2021 года, далее - один раз в полгода.