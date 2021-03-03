Ростехнадзор приостановил работы на участке шахты "Воргашорской" в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 3 марта. /ТАСС/. Печорское управление Ростехнадзора приостановило проведение работ на участке шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь", говорится в сообщении на сайте Ростехнадзора.

"Печорское управление Ростехнадзора приостановило работы по демонтажу оборудования очистного комплекса на объекте АО "Воркутауголь", - говорится в сообщении.

В частности, при проверке работ по демонтажу основного оборудования очистного комплекса в одной из горных выработок выяснилось, что "выработка не обеспечена расчетным количеством воздуха, допущены скопления метана, превышающие максимально допустимую концентрацию". Отсутствует запасной выход, предусмотренный планом ликвидации аварий. "Выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу для работников, занятых на горных работах на опасном производственном объекте шахта "Воргашорская", - добавили в Ростехнадзоре.

Оформлен протокол о временной приостановке работ в выработке, материалы о административном нарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности) направлены на рассмотрение в Воркутинский городской суд.

Шахта "Воргашорская", по данным компании "Воркутауголь", является крупнейшим угледобывающим предприятием в европейской части России, которое отрабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна. Первые тонны угля предприятие добыло в 1975 году. С июня 2012 года "Воргашорская" стала частью АО "Воркутауголь" (входит в "Северсталь"). Шахта - одна из самых молодых в Воркуте, а потому самых модернизированных в Печорском угольном бассейне.