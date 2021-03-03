В Севастополе планируется запустить "городскую электричку"

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Проект "городской электрички" разрабатывается для Севастополя, в федеральную целевую программу по развитию Крымского полуострова заложены средства на строительство новых станций для нее, сообщили журналистам в пресс-службе Крымской железной дороги в среду.

В феврале правительство РФ утвердило продление до 2025 года федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров перед этим сообщал, что в Севастополе прорабатывается "проект городского трамвая по Севастополю на базе железной дороги".

"В частности, изменения коснулись мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры, [среди них] организация движения "городской электрички" в городе Севастополе с организацией новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-Пассажирский - Камышовая Бухта, Севастополь-Пассажирский - Золотая Балка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также корректировки программы предусматривают строительство однопутного электрифицированного участка от международного аэропорта "Симферополь" (единственного на полуострове) до существующей инфраструктуры КЖД, это позволит организовать ранее заявленные "аэроэкспрессы" из городов Крыма до воздушной гавани. Планируется построить второй главный путь на участке Владиславовка - Семь Колодезей, оборудовать железнодорожные переезды на 1 537 км и станции Азовская, провести реконструкцию и строительство 25 пассажирских платформ.

"На сегодняшний день эти проекты являются наиболее комплексными и перспективными, так как затрагивают основные потребности населения. Их реализация обеспечит надежное и удобное для пассажиров железнодорожное сообщение по всему полуострову", - добавили в КЖД.

Правительство РФ утвердило ФЦП развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".