Бизнес-омбудсмен Москвы заявила, что предпринимателям в СИЗО нужна видеосвязь с адвокатами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Задержанным по подозрению в экономических преступлениях предпринимателям, находящимся в СИЗО, необходима возможность связи с адвокатами в режиме видеоконференции, соответствующую инициативу московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева включит в доклад мэру столицы Сергею Собянину.

Председатель коллегии адвокатов Москвы "Корчаго и партнеры", общественный уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами в Москве Евгений Корчаго сообщил ТАСС, что его коллегия совместно с УФСИН Москвы ранее заключила соглашение, по которому в рамках пилотного проекта в каждом СИЗО была организована система видеоконференции, при которой защитник мог, не выходя из помещения коллегии, связаться со своим подзащитным в следственном изоляторе Москвы. Система заработала в начале июня, в настоящее время коллегия Корчаго работает над законодательным закреплением инициативы.

"В число инициатив, которые вошли в доклад уполномоченного, который будет представлен мэру Москвы, входит инициатива "Обеспечение альтернативного способа реализации права проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, с защитниками с применением технологии видеоконференцсвязи", - сказала Минеева ТАСС. Бизнес-омбудсмен добавила, что именно в пандемию впервые в истории была предоставлена возможность проводить свидания подозреваемых и обвиняемых с защитниками с применением формата видеоконференции.

По словам Минеевой, сейчас организовать подобные свидания невозможно, требуется внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Она отметила, что в СИЗО в настоящее время только в Москве находится порядка 1,25 тыс. предпринимателей по экономическим статьям. Корчаго добавил, что прокуратура вынесла представление в конце лета, и уже во вторую волну пандемии бизнес не смог реализовать право на свидание с защитниками в режиме видеоконференции. "Ссылка была только одна - это прямо не разрешено в законе", - пояснил Корчаго, добавив, что онлайн-свидания в таком формате продолжают работать в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и еще в ряде крупных городов.

В конце июня столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний запустило проект дистанционных свиданий адвокатов с подзащитными в СИЗО. В каждом из восьми столичных СИЗО выделили отдельный следственный кабинет (где проходят встречи подследственных с адвокатами), который с помощью специального оборудования дистанционно связали с комнатой в коллегии адвокатов Москвы "Корчаго и партнеры". Одним из инициаторов проекта выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.