Мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог вынести рекомендацию по уровням добычи на апрель

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ завершил заседание без рекомендации странам альянса по уровням добычи нефти в апреле, сообщили ТАСС три источника в ОПЕК.

"Закончилось все без рекомендации", - сказал один из собеседников агентства. Он пояснил, что Саудовская Аравия даже не захотела обсуждать варианты действий без мнения всех участников альянса. "Все подвисло в воздухе", - добавил он. Саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман также заявил, что может огласить свое предложение на апрель на министерской встрече 4 марта.

"Мнения разделились", - отметил другой источник ТАСС. "Да, похоже, что консенсуса нет у нас", - подтвердил третий собеседник агентства.