Еврокомиссия предложила еще на год отменить нормы бюджетной дисциплины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила еще на год сохранить приостановку действия базового экономического документа Евросоюза - Пакта стабильности и роста, определяющего принципы бюджетной дисциплины в странах ЕС, а также правил ограничения госпомощи предприятиям. Предложение об этом озвучил в среду на пресс-конференции первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который объяснил это предложение необходимостью финансового стимулирования экономики в условиях пандемии.

"Анализ экономической ситуации свидетельствует, что действие бюджетных норм ЕС должно остаться замороженным в 2022 году. Это необходимо для обеспечения макрофинансового стимулирования экономики. Возобновление действия этих норм возможно в 2023 году", - заявил он.

20 марта прошлого года Еврокомиссия объявила о временной приостановке ограничений на бюджетные расходы для стран ЕС, включая свои жесткие правила предоставления государственной помощи предприятиям, ради смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. Фактически это означало начало демонтажа политики бюджетной экономии и временную приостановку действия базового экономического соглашения ЕС - Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел возможного дефицита госбюджетов стран ЕС 3% ВВП и лимитирует госдолг на уровне 60%.

Предполагалось, что эти временные облегченные условия будут действовать только в течение года.

На практике данное решение позволило странам ЕС без ограничений набирать госкредиты для предоставления субсидий европейским компаниям. Отмена бюджетных ограничений также упростит реализацию общеевропейской программы стимулирования экономики стран ЕС объемом €750 млрд.

Таким образом, может повториться ситуация 2008-2009 годов, когда европейские правительства потратили несколько триллионов евро на спасение от банкротств своих банков в условиях мирового финансового кризиса, что привело в начале 2010 года к кризису суверенной задолженности зоны евро и поставило под вопрос само существование европейской валюты.

Сейчас ситуация усугубляется тремя дополнительными факторами. Во-первых, степень закредитованности стран в 2021 году значительно выше, чем была в 2008 году. Во-вторых, в ходе прошлого кризиса Брюссель не отменял базовые экономические регулятивные меры, которые сыграли некоторую ограниченную роль в сдерживании бюджетных трат стран ЕС. В-третьих, экономика ЕС уже серьезно ослаблена первым годом пандемии.