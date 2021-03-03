Запасы нефти в США за неделю выросли на 21,6 млн баррелей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 21,56 млн баррелей - до 484,6 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 3,75 млн баррелей.

На 18:40 мск стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 2,31% и находилась на уровне $64,15 за баррель. Нефть WTI дорожала на 2,82% - до $61,25 за баррель.