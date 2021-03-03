Инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% четвертую неделю подряд

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 25 февраля по 1 марта 2021 года составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция остается на уровне 0,2% четвертую неделю подряд.

С начала марта потребительские цены не изменились, с начала года выросли на 1,4%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров выросли цены: на мясо кур - на 1,8%, баранину - на 0,5%, маргарин - на 0,4%, говядину, сосиски, сардельки, колбасу вареную, консервы фруктовоягодные для детского питания, крупу гречневую и вермишель - на 0,3%, свинину, консервы мясные, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной и сметану - на 0,2%, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, сыры сычужные, конфеты шоколадные, печенье, чай черный, муку пшеничную, макаронные изделия и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,1%.

Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1%, в том числе в 27 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 14 субъектах - на 1-1,4%, в 25 субъектах - на 1,5-3,7%. В восьми субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-8,4%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России не изменились. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,4%, в 15 субъектах - на 0,5-2,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 10 субъектах цены снизились на 0,1-3,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе картофель - на 2,0%, морковь - на 1,9%, лук и капусту белокочанную - на 1,1%, яблоки - на 0,4%, помидоры - на 0,3%. В то же время огурцы подешевели на 1,7%.

Цены на сахар-песок в среднем по России также не изменились. В 28 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,5%, в 12 субъектах - на 0,6-1,3%. В 18 субъектах цены не изменились. В то же время в 18 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,5%, в девяти субъектах - на 0,6-1,6%.

Кроме того, цены снизились: на консервы овощные для детского питания - на 1,3%, карамель - на 0,3%, консервы мясные для детского питания - на 0,2%, молоко питьевое стерилизованное, творог жирный и пшено - на 0,1%. Цены на колбасу копченую и варено-копченую, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, рис, соль и водку не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: троксерутин - на 0,5%, флуоцинолона ацетонид и поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,4%, алмагель и офтан катахром - на 0,3%, линекс - на 0,2%, ренни - на 0,1%. Цены на метамизол натрия (анальгин отечественный) не изменились. Бромгексин стал дешевле на 0,4%, валокордин - на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,6%, порошки стиральные и щетки зубные - на 0,4%, мыло хозяйственное, бумага туалетная и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, подгузники детские - на 0,2%, мыло туалетное и пасты зубные - на 0,1%. В то же время цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,5%, прокладки женские гигиенические - на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на новые легковые автомобили иностранных марок, телевизоры, колготки женские, кроссовые туфли для детей - на 0,3%, сигареты с фильтром отечественные, шампуни, кроссовые туфли для взрослых и носки мужские - на 0,2%, футболки мужские и детские, а также детские спортивные костюмы, брюки из джинсовой ткани, носки и гольфы - на 0,1%. Цены на новые отечественные легковые автомобили не изменились. В то же время цены на электропылесосы снизились на 0,3%, смартфоны - на 0,1%.

Услуги

Путевки в санатории подорожали на 0,6%, проезд в городском автобусе и троллейбусе - на 0,4%, трамвае - на 0,2%. В то же время цены на путевки в дома отдыха и пансионаты снизились на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.