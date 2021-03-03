В России рост стоимости мяса кур за неделю замедлился до 1,8%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рост стоимости мяса кур в России за неделю - с 25 февраля по 1 марта 2021 года - замедлился до 1,8%, яиц - до 1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Как в России борются с ростом цен на продукты

Неделей ранее стоимость мяса кур в России выросла на 1,9%, яиц - на 1,1%.

"За период с 25 февраля по 1 марта 2021 года выросли цены на мясо кур - на 1,8%, баранину - на 0,5%, маргарин - на 0,4%", - сообщил Росстат.

По данным ведомства, цены на куриные яйца в среднем по стране увеличились на 1%, в том числе в 27 субъектах РФ - на 0,1-0,9%, в 14 субъектах - на 1-1,4%, в 25 субъектах - на 1,5-3,7%. В 8 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-8,4%.

Кроме того, цены на говядину, сосиски, сардельки, колбасу вареную, консервы фруктовоягодные для детского питания, крупу гречневую и вермишель за неделю выросли на 0,3%, свинину, консервы мясные, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной и сметану - на 0,2%, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, сыры сычужные, конфеты шоколадные, печенье, чай черный, муку пшеничную, макаронные изделия и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,1%.

Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,4%, в том числе картофель - на 2%, морковь - на 1,9%, лук и капуста белокочанная - на 1,1%, яблоки - на 0,4%, помидоры - на 0,3%. В то же время огурцы подешевели на 1,7%.

Стоимость сахара и подсолнечного масла

По данным Росстата, цены на масло подсолнечное в среднем по России не изменились. В 29 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,4%, в 15 субъектах - на 0,5-2,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 10 субъектах цены снизились на 0,1-3,1%.

На сахар-песок цены в среднем по России также не изменились. В 28 субъектах цены выросли на 0,1-0,5%, в 12 субъектах - на 0,6-1,3%. В 18 субъектах цены не изменились. В то же время в 18 субъектах РФ цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,5%, в 9 субъектах - на 0,6-1,6%.

Кроме того, по данным ведомства, снизились цены на консервы овощные для детского питания - на 1,3%, карамель - на 0,3%, консервы мясные для детского питания - на 0,2%, молоко питьевое стерилизованное, творог жирный и пшено - на 0,1%.

Цены на колбасу копченую и варено-копченую, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, рис, соль и водку не изменились.