Инвестиции в основной капитал в России в 2020 году снизились на 1,4%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 году, по оперативным данным, снизились на 1,4% по сравнению с 2019 годом, при этом в IV квартале показатель вырос на 1,2% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Объем инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2020 года составил 20,118 трлн рублей.

Кроме того, Росстат улучшил оценку роста инвестиций в I квартале 2020 года с 1,2% до 3,5%, а также пересмотрел динамику за II и III кварталы: падение на 5,3% (предыдущая оценка - 7,6%) и на 5% (4,2%) соответственно. Таким образом, за I полугодие снижение инвестиций в основной капитал оказалось меньше - 1,8% вместо 4%, а за январь - сентябрь - 3,1% вместо 4,1%.

Также Росстат уточнил данные по росту инвестиций в РФ в 2019 году с 1,7% до 2,1%.

Уточнение данных произведено по полному кругу хозяйствующих субъектов, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, пояснили в Росстате.

Минэкономразвития прогнозировало падение инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2020 года на 6,6% и рост на 3,9% в 2021 году. В феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников оценивал снижение инвестиций в РФ за 2020 год в 4,3%, что в текущих условиях, по его словам, является хорошим результатом.