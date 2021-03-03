Мониторинг ОПЕК+ призвал к осторожному оптимизму на рынке нефти из-за мутаций COVID-19

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рынок нефти еще подвержен рискам неопределенностей из-за пандемии коронавируса, они исходят от растущего числа мутаций инфекции, поэтому странам ОПЕК+ стоит придерживаться "осторожного оптимизма" по поводу ситуации в ближайшие месяцы на рынке нефти. Такое заключение содержится в докладе, представленном на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое прошло в среду в режиме онлайн. ТАСС ознакомился с копией документа.

В заключительной его части говорится, что комитет призывает другие страны "к осторожному оптимизму из-за глубокой неопределенности на физических рынках и макроэкономике, включая риски более заразных мутаций COVID-19, число которых все еще растет". В документе также отмечаются риски роста безработицы в мире и торговых ограничений.

Кроме того, в ОПЕК+ обращают внимание на предстоящие этой весной традиционные ремонты НПЗ во многих частях мира, которые приведут к некоторому снижению спроса со стороны заводов в этот период. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 6 апреля 2021 года.