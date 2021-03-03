Объем вылова в России за январь - февраль 2021 года снизился на 12,7%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объем вылова водных биоресурсов в России за январь - февраль 2021 года снизился на 12,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 767,53 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 1 марта составил 767,53 тыс. тонн, что на 111,4 тыс. тонн, или на 12,7%, меньше уровня 2020 года", - отмечается в сообщении.

По данным Росрыболовства, наметилась тенденция к сокращению отставания от уровня добычи аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, на 14 февраля 2021 года отставание от показателей прошлого года составляло 13,9%. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи водных биоресурсов составил 567,85 тыс. тонн (на 109,53 тыс. тонн, или на 16,17%, меньше аналогичного периода прошлого года). На промысле минтая вылов составил 408,48 тыс. тонн (снижение на 121,12 тыс. тонн), на промысле трески - 31,94 тыс. тонн (снижение на 4,53 тыс. тонн), на промысле сельди - 82,62 тыс. тонн (рост на 26,59 тыс. тонн).

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 76,34 тыс. тонн (снижение на 9,9 тыс. тонн, или 11,48%). На промысле трески вылов составил 57,29 тыс. тонн (снижение на 6,22 тыс. тонн), пикши -12,96 тыс. тонн (снижение на 0,66 тыс. тонн). Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне составил 23,08 тыс. тонн (рост на 8,34 тыс. тонн, или 56,58%). На промысле шпрота вылов составил 17,98 тыс. тонн (рост на 8,99 тыс. тонн), сельди балтийской - 4,85 тыс. тонн (снижение на 0,71 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 9,9 тыс. тонн, (снижение на 6,1 тыс. тонн или 38,12%). На промысле хамсы вылов составил 8,39 тыс. тонн (снижение 6,28 тыс. тонн). В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 12,28 тыс. тонн (рост на 8,86 тыс. тонн или 258,57%). Объем вылова кильки составил 11,72 тыс. тонн (рост на 8,83 тыс. тонн).

Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил 52,5 тыс. тонн (рост на 1,1 тыс. тонн или 2,2%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 24,8 тыс. тонн, (снижение на 4,3 тыс. тонн или 14,8%).