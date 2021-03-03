Россельхознадзор разрешил ввоз помидоров с шести предприятий Узбекистана

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 3 марта 2021 года разрешил ввоз в Россию помидоров с шести предприятий Узбекистана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 3 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с шести узбекских предприятий", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан, а также по результатам лабораторных исследований на предмет отсутствия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) в указанной продукции данных компаний.

Ввоз томатов из Навоийской и Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан был запрещен 4 декабря и 11 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата. Кроме того, Россельхознадзор с 26 ноября запретил поставки томатов из Ферганской области Узбекистана, а затем снял ограничения для ряда компаний.