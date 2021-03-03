Российский рынок акций продолжил рост при поддержке умеренно позитивного внешнего фона

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду продолжил подъем, стартовавший в понедельник, при поддержке умеренно позитивного внешнего фона. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,24% - до 3418,34 пункта, индекс РТС - на 0,16%, до 1454,81 пункта.

"На внешних площадках в целом сохранялись оптимистичные настроения, связанные с надеждами на быстрое экономическое восстановление в свете массовой вакцинации от COVID-19, а также с процессом принятия в США пакета стимулирующих мер в размере $1,9 трлн", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефть Brent за день прибавила 2,73% - до $64,17 за баррель.

Доллар вырос на 0,19% - до 74 рублей, евро - на 0,01%, до 89,25 рубля.

Корпоративный сектор

Дешевели акции "Норильского никеля" (-2,25%) из-за новостного потока вокруг аварии на мощностях предприятия. "Компания обещала к 9 марта стабилизировать ситуацию на месторождениях, но инвесторы в это, похоже, не верят", - поясняет старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. По ее оценкам, акции "Норникеля" вскоре могут протестировать локальный минимум около 22 770 рублей за бумагу.

При этом металлургический сектор в целом оказался в лидерах роста: дорожали акции НЛМК (+2,03%), ММК (+2,18%), "Русала" (+2,33%) и ТМК (2,24%).

Акции "Роснефти" (+1,69%) обновили максимум на уровне 536,45 рубля. "В последнее время много рыночных ассоциаций между "Роснефтью" и "зелеными" технологиями, в том числе и касающихся ветряных ферм, это придает эмитенту как раз инвестиционную привлекательность", - уточняет Бодрова.

Рынок завтра

По мнению Бахтина, в четверг, 4 марта, можно ожидать роста волатильности на рынке нефти. Одним из ключевых событий дня станет видеоконференция министров стран ОПЕК+ с участием вице-премьера РФ Александра Новака, посвященная уровню добычи нефти с 1 апреля.

Ожидается публикация числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю и объем промышленных заказов за январь. Также будут опубликованы сведения о безработице в еврозоне по итогам января, добавляет Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 3385-3475 пунктов, по курсу доллара - 73,5-74,5 рубля.

По оценкам аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, в четверг преобладают шансы снижения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны по индексу Мосбиржи - 3380-3450 пунктов, по курсу доллара - 73,55-74,4 рубля, евро - 88,35-90 рублей.