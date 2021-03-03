Google в апреле представит для пользователей новую систему контроля приватности в Сети

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Google внедрит в апреле для своего браузера Chrome первую версию новых функций контроля за предоставлением личной информации. Об этом в среду написал в блоге компании Дэвид Темкин, отвечающий за приватность в сфере рекламы.

"Chrome предложит первую версию новых функций контроля [приватности] в апреле и будет расширять их в будущем", - говорится в сообщении. Он добавил, что во втором квартале Google вместе с рекламодателями также начнет тестировать алгоритм FLoC, который позволит отказаться от использования файлов cookie ("куки", небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя) третьей стороной. Система не будет вычленять данные отдельных людей, формируя вместо этого группы пользователей со схожими предпочтениями, что позволит сохранять анонимность информации каждого конкретного пользователя, а рекламодатели будут получать общую картину по распространению релевантной рекламы своих продуктов и услуг.

Компания также не будет разрабатывать новые системы сбора личных данных пользователей в будущем. "Сегодня мы однозначно утверждаем, что когда использование файлов cookie третьей стороной будет прекращено, мы не будем создавать альтернативных средств идентификации для отслеживания отдельных людей, пока они находятся в Сети, и не будем использовать их [подобные средства] в наших продуктах", - заверил Дэвид Темкин.

"Это ведет нас в будущее, где нет необходимости жертвовать релевантной рекламой и монетизацией, чтобы пользоваться Сетью безопасно и приватно", - резюмировал сотрудник Google.

В декабре Национальная комиссия по информатике и свободам Франции наложила штраф €100 млн на Google за несоблюдение законодательства по файлам cookie. По данным регулятора, компании размещали эти файлы на компьютерах пользователей без предварительного уведомления и получения согласия. При этом всплывающие баннеры, которые должны были информировать о размещении файлов cookie, не давали должных разъяснений о произведенных действиях.