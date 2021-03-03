Ingka инвестирует 29 млрд рублей в ТЦ "Мега Теплый Стан" и его транспортную инфраструктуру

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Управляющая сетью IKEA компания Ingka Centres инвестирует 29,5 млрд рублей в торговый центр "Мега Теплый Стан" и его транспортную инфраструктуру в Москве, говорится в сообщении компании.

"С марта 2021 года в "Меге Теплый Стан" начинается масштабная трансформация. Размер инвестиций в проект составляет 29,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. "Мега Теплый Стан" - часть экосистемы Москвы и важный социально-инфраструктурный объект, расположенный пересечении юго-запада Москвы и Новой Москвы, Калужского шоссе и МКАД. Здесь будет реализована совместная с правительством Москвы программа модернизации транспортного узла, это крупнейший строительный проект в Москве с участием иностранного инвестора", - добавляет компания.

Арендопригодная площадь торгового центра будет увеличена со 146 тыс. до 207 тыс. кв. м: появится более 130 новых магазинов и 19 новых общественных пространств. Над парковочной зоной на втором ярусе появится зеленый парк, а в центре торгового комплекса - площадь со сценой. "Для повышения энергоэффективности будут использоваться светодиодные светильники и датчики движения, а яркость - регулироваться с помощью контроллеров. Полив зеленого массива парка обеспечит автоматическая система, использующая в том числе и дождевую воду. Будут организованы парковочные места для велосипедов персонала и посетителей, а также каршеринга. В торговом центре появятся четыре зарядные станции для электромобилей, вокруг комплекса - велосипедные и пешеходные дорожки", - сообщили в компании.

Торговые центры "Мега" - проект компании Ingka Centres. Ingka Centres входит в группу компаний Ингка. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров. В состав всех торговых центров "Мега" входит магазин ИКЕА. С сентября 2019 года по август 2020 года торговые центры "Мега" России посетили 177 млн человек. Общий объем инвестиций компании с 2004 года составляет 100 млрд рублей.