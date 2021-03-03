Первый резидент Арктической зоны в Коми начнет работать в 2021 году

СЫКТЫВКАР, 3 марта. /ТАСС/. Первую очередь создаваемого в моногороде Инте в Коми завода карбидов и ферросплавов запустят летом 2021 года. Предприятие является первым резидентом Арктической зоны в регионе, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства республики.

"Первым резидентом Арктической зоны в Республике Коми на территории Инты стал проект строительства завода карбидов и ферросплавов. Запуск первой очереди производства запланирован на лето 2021 года. Предприятие разворачивает деятельность на базе бывшей районной котельной. Промышленный комплекс зданий и сооружений перепрофилируют под завод карбидов и ферросплавов", - говорится в сообщении по итогам поездки в Инту зампреда правительства Коми Ирины Бахтиной.

Инвестиции в производство оцениваются в 300 млн рублей, продукцию планируется поставлять для предприятий строительной, нефтехимической и металлургической отраслей. Так, ферросплавы востребованы в металлургии при производстве легированной стали. К 2024 году будет создано 250 рабочих мест, что очень важно для Инты, где ликвидируется градостроительное предприятие "Интауголь".

В состав Арктической зоны РФ на территории Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в 2020 году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание новых мощностей по переработке нефти и газа.