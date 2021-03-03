В Чечне разработали стратегию социально-экономического развития до 2035 года

ГРОЗНЫЙ, 3 марта. /ТАСС/. Стратегию социально-экономического развития до 2035 года разработали в Чеченской Республике. Об этом сообщил в среду председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Сегодня подписана стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года. Данный проект разработан компанией Strategy Partners в тесном взаимодействии как с республиканскими органами исполнительной власти, так и федеральными, которыми проведен огромный объем работы. Согласно проекту, стратегическая цель Чеченской Республики - построение экономически устойчивого и технологически прогрессивного региона", - сообщил Хучиев.

По его словам, этот документ станет основной для дальнейшего развития всей социально-экономической сферы региона. "Правительством Чеченской Республики в рамках стратегии определены приоритетные сектора экономики, в числе которых АПК, туризм, производство строительных материалов, строительство и цифровая экономика, а также три социальных и инфраструктурных сектора - здравоохранение, образование, транспортно-логистический комплекс", - отметил председатель правительства региона, добавив, что всего выделено 17 направлений развития.

В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что стратегия развития региона, которая затронет все сферы жизни субъекта РФ, будет разрабатываться с участием Сбербанка России.