В Минцифры рассказали о поправках в законопроект об обезличивании данных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило поправки в законопроект об обезличивании персональных данных, которые, в том числе, защитят права граждан в области хранения данных и учтут интересы бизнеса при их обработке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ходе совещания в Минцифры, в котором участвовали представители бизнеса и других заинтересованных ведомств, были предложены поправки в законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", который был одобрен Госдумой в первом чтении 16 февраля 2021 года. Документ, в частности, позволяет оформлять одно согласие на обработку персональных данных сразу для нескольких целей.

Согласно предложенным Минцифры поправкам, обезличивание персональных данных может осуществляться только с согласия субъекта или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных. Также поправки предусматривают, что бизнес сможет свободно обрабатывать обезличенные данные, а для обеспечения защиты персональных данных россиян предлагается ввести ряд ограничений для операторов, которые обрабатывают данные. Например, оператор не сможет использовать иную информацию, действия и методы, которые помогут определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

Кроме того, законопроектом планируется запретить в дополнение к обезличенным данным передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека. Под запретом также окажется "деобезличивание" данных, за исключением случаев, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека, уточнили в министерстве.

"Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных - наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания. При этом права россиян на безопасную обработку и сохранение их персональных данных будут соблюдены", - отметил врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий, чьи слова приводятся в сообщении.

В совещании приняли участие представители Минэкономразвития, Роскомнадзора, АНО "Цифровая экономика", фонда "Сколково", Ассоциации больших данных. В ближайшее время поправки в законопроект будут представлены в правительство РФ.