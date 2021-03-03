"Воркутауголь" сообщила, что угрозы жизни и здоровью работников приостановленной шахты нет

СЫКТЫВКАР, 3 марта. /ТАСС/. АО "Воркутауголь" предприняло меры по устранению нарушений в шахте "Воргашорской", на одном из участков которой Ростехнадзор приостановил ведение работ. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь".

Печорское управление Ростехнадзора временно запретило ведение работ по демонтажу оборудования в горной выработке пласта "Мощный". Выработка не проветривалась, были допущены скопления метана с превышением максимально допустимой концентрации, отсутствовал запасной выход, который требуется по плану ликвидации аварий.

"Установили вентилятор местного проветривания, в результате получено снижение концентрации метана в горной выработке до допустимых норм. Также установлены стационарные датчики метана для непрерывного автоматического контроля слоевых и местных скоплений метана. Выполнен перемонтаж монорельсовой подвесной дороги. Угрозы жизни и здоровью работников нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

По данным компании, временная приостановка работ повлияет на производственный процесс, так как устранение нарушений по предписанию Ростехнадзора увеличит темпы демонтажа оборудования. В компании намерены возобновить работу по результатам рассмотрения административного дела в суде.

Шахта "Воргашорская" является крупнейшим угледобывающим предприятием в европейской части России, которое отрабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна. Первые тонны угля предприятие добыло в 1975 году. С июня 2012 года "Воргашорская" стала частью АО "Воркутауголь" (входит в "Северсталь"). Шахта - одна из самых молодых в Воркуте, а потому самых модернизированных в Печорском угольном бассейне.