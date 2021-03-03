"Роснефть" намерена в суде защищать свои интересы после недостоверных публикаций в СМИ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Роснефть" будет пресекать все попытки публикации недостоверных сведений о компании в СМИ и защищать свои интересы в суде. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что публикация недостоверных сведений о деятельности "Роснефти" сопряжена с рисками репутационных и финансовых потерь для компании и ее акционеров. "Действуя в интересах своих акционеров, НК "Роснефть" намерена пресекать все попытки публикации и распространения несоответствующих действительности сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, и защищать свои интересы в суде", - добавили в компании.

"Роснефть" также акцентирует внимание СМИ на ответственности за публикацию и распространение несоответствующих действительности сведений. Компания призывает журналистское сообщество руководствоваться признанными стандартами точности и объективности публикуемой информации.

"Роснефть" подала иски в Арбитражный суд Москвы к изданиям "Новая газета" и "Важные истории", телеканалу "Дождь" и агентству Bloomberg. Исковое заявление к телеканалу "Дождь" поступило в суд 25 февраля, к "Новой газете", "Важным историям" и Bloomberg - 2 марта.